وزير الخارجية السعودي: متمسكون بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تمسك المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.وقال بن فرحان، في كلمته خلال أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم في القاهرة: "ندعم الحلول السلمية لمواجهة الأزمات وتطوير آلية عمل الجامعة العربية".كما أعرب وزير الخارجية السعودي، عن ترحيب بلاده بتطبيق الأطراف اليمنية اتفاق الرياض، مضيفًا: "نثمن حرص الأطراف اليمنية على مصلحة بلادهم".وأدان وزير الخارجية السعودي، استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية، مؤكدًا أن الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات.ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية لمناقشة عدد من الملفات؛ أبرزها تعزيز التضامن العربي، وتطورات القضية الفلسطينية.وجاء الاجتماع الوزاري العربي بمبادرة كل من مصر والأردن، حيث دعا الجانبان لعقد اجتماع حضورى طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 8 فبراير لبحث مختلف قضايا الأمن القومى العربي وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.