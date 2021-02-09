سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 9-2-2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:47 ص
الدستورطباعة
يهتم المواطنين ورجال الأعمال بالبحث يوميا عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 9-2-2021، وترتفع معدلات البحث اليومية على محركات البحث وخاصة المحرك العالمي "جوجل"، عن سعر الدرهم الإماراتي من قبل المواطنين والمستثمرين.
وذلك بعد أن شهدت أسعار الدرهم الإماراتي حالة من عدم الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك بسب إجتياح فيروس كورونا في كافة دول العالم وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
ويقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-2-2021 على المستوى المحلي.
وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنك المركزي المصري.
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.
وذلك بعد أن شهدت أسعار الدرهم الإماراتي حالة من عدم الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك بسب إجتياح فيروس كورونا في كافة دول العالم وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
ويقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-2-2021 على المستوى المحلي.
وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنك المركزي المصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 9-2-2021شهد سعر الدرهم الإماراتي ارتفاعا طفيفا في البنك المركزي اليوم ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.