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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 وفيات و17 إصابة جديدة بكورونا بالقليوبية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:49 م
كورونا بالقليوبية
كورونا بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من داخل المحافظة، و4 حالات من خارج المحافظة، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيان سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بـ6 إصابات جديدة، بينما سجلت 6 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: "قها، وشبين القناطر، وشرق وغرب شبرا، وقليوب وقها وكفرشكر"، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12599 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 925 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 791 حالة، وبنها 3942 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1264 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1324 حالة، وشبين القناطر 866 حالة، وطوخ 1614، وقليوب 859 حالة إصابة، ومدينة قها 75 حالة، وكفرشكر 732 حالة إصابة".

فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة بمضاعفات مصابين كورونا المستجد، بمستشفى قها للعزل الصحي وبنها التعليمى والتأمين الصحى ببنها.

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