إغلاق باب التصويت في انتخابات المحامين بالقليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية عن غلق باب التصويت في الانتخابات في تمام الخامسة دون مد وسط إقبال متوسط وملحوظ على الانتخابات طوال فترة التصويت، لتبدأ عمليات فرز الأصوات.وتفقد اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، اليوم الإثنين، سير العملية الانتخابية بانتخابات نقابة المحامين بشمال القليوبية في لجنة نقابة المحامين ببنها.ورافق مدير الأمن، خلال الجولة، اللواء محمد عز، مساعد مدير الأمن للفرق، والعميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، والمقدم أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، وعدد من قيادات الأمن.وتابع مدير الأمن الإجراءات الأمنية بمحيط المقر الانتخابي، وانتشار القوات وتأمين اللجان.وشدد اللواء فخر الدين العربي على اليقظة الأمنية والتصدى لأي محاولات من شأنها تعطيل عملية التصويت.وشهدت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية إقبالا متوسطا من الأعضاء على التصويت في الانتخابات، التي انطلقت اليوم على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية.كانت الانتخابات قد انطلقت، صباح اليوم، انتخابات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.وجرت الانتخابات في شمال القليوبية على مقعد النقيب، والمرشح له 6 من المحامين هم وائل ذكرى ومحمد جودة وفيصل الكحال وعماد سليم وأحمد يوسف وطلعت داوود.وعلى مقعد الشباب يتم انتخاب مرشح من إجمالى 5 مرشحين هم عمرو الحوى ومحمد النساج وأحمد الشاعر ومحمد صادق ومحمد عماد.وفي الجزئيات يتم اختيار 7 مرشحين من إجمالى 16 مرشحا، منهم 3 ببندر بنها و4 بمركز بنها و2 بكفرشكر و3 بشبين القناطر و4 بطوخ، حيث يبلغ عدد إجمالى الجمعية العمومية 5368 محاميا في شمال القليوبية فقط.في سياق متصل، نشرت أجهزة الأمن بالقليوبية عناصرها وتواجدت سيارات الأمن المركزى بمحيط نقابة المحامين ببنها لتأمين سير العملية الانتخابية.وشهدت الانتخابات هدوءا نسبيا مع بداية التصويت وحتي انتهي في 4 لجان.