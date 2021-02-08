حملات مكبرة لإيقاف البناء المخالف والتحفظ على معدات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالفة في المهد، والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شن حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك، حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف تمكنت الحملة من إزالة مخالفة بناء عبارة عن مبنى دور أرضي بمنطقة نجع مطريد بحرى طريق الكافورى تمت إزالة المخالفة بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسي، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال تشوين بأحد العقارات بمنطقة بيانكى، وتم التحفظ على ونش، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء بشارع الزنكلونى متفرع من شارع الأهرام والتحفظ على ونش.وفى السياق ذاته، شن حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة إزالة فورية استهدفت تنفيذ 2 قرار إزالة عبارة عن سور حوائط بتقسيم الشركة المتحدة تم إزالته بالكامل، وكذا إزالة سور حوائط بعزبة محسن، فضلا عن إيقاف أعمال تكسير بشارع عبد الفتاح الصعيدي السيوف شماعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.