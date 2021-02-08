بدء فرز أصوات انتخابات محامى الإسكندرية

أ‏غلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية، منذ قليل، عملية التصويت من قبل الناخبين، في الموعد المحدد لها الخامسة مساءً.وبدأت عملية فرز الأصوات في لجان الإدلاء بالأصوات في المقرات المحاكم الجزئية ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، والتي تجرى تحت إشراف قضائي.وكانت قد شهدت لجان الانتخابات بنقابة المحامين في الإسكندرية، مشادات بين أنصار المرشحين خاصة مرشحي مقعد النقيب، وتواجد عبدالحليم علام النقيب الأسبق وسط أنصاره، بمجمع المحاكم ونادي جليم، وكذلك منافسه جمال سويد.‏وشهدت انتخابات المحامين بالإسكندرية، تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.وتواجد عبدالحليم علام، أبرز المرشحين على منصب نقيب المحامين بالإسكندرية، وسط المحامين بمجمع المحاكم بالمنشية، لتفقد سير لعملية الانتخابية.وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب ومقعد شباب و14 عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية، وذلك في أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب.ويتنافس على مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين، أبرزهم عبدالحليم علام، نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، و٣ مرشحين آخرين، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة.ويخوض ٥٦ مرشحًا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز بـ١٤مقعدًا عدد المحاكم الجزئية في المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من ٢٣ ألف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على ٣ آلاف صوت طبقًا للائحة النقابة.