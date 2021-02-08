الكويت والجزائر تبحثان التعاون المشترك

بحث وزیر الخارجیة الكويتي، الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزیر الشئون الخارجیة الجزائري، صبري بوقدوم، سبل تعزيز العلاقات الثنائیة بين البلدین في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء على ھامش أعمال الدورة غیر العادیة لمجلس جامعة الدول العربیة على المستوى الوزاري التي تنعقد أعمالھا، الیوم الإثنین، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة بالقاھرة.وأشارت الوكالة الكويتية إلى أن اللقاء استعرض القضایا والمستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.