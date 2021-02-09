سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 9-2-2021 فى مصر
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:34 ص
هبه محمدطباعة
يقدم لكم «الدستور» سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في مص، حيث استقرت أسعار الدينار الكويتي في مصر بالبنوك المصرية رغم الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في انهيار البورصات العالمية والبورصات الخليجة، ولم تسلم أسعار العملات من الوباء، حيث شهدت أسعار العملات عدم استقرار في البنوك من ضمنها (الدولار - اليورو - الين).
ويعرض "الدستور " للمواطنين والمستثمرين في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية، تابع معنا.. وتشمل البنوك التالية: (البنك الأهلي المصري - بنك الشركة المصرفية - بنك HSBC - بنك المصرف المتحد - البنك العربي الأفريقي الدولي - بنك مصر).
2 - سجلت أسعار الدينار الكويتي اليوم في بنك الشركة المصرفية، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 50.93 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.34 جنيه.
3 - بلغت أسعار الدينار الكويتي اليوم في بنك المصرف المتحد، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 47 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52 جنيه.
4 - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 48 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52 جنيه.
5 - وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 48 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52 جنيه.
6 - شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك HSBC، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 48 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52 جنيه.
ويعرض "الدستور " للمواطنين والمستثمرين في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية، تابع معنا.. وتشمل البنوك التالية: (البنك الأهلي المصري - بنك الشركة المصرفية - بنك HSBC - بنك المصرف المتحد - البنك العربي الأفريقي الدولي - بنك مصر).
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية1 - شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 48 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52 جنيه.
2 - سجلت أسعار الدينار الكويتي اليوم في بنك الشركة المصرفية، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 50.93 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.34 جنيه.
3 - بلغت أسعار الدينار الكويتي اليوم في بنك المصرف المتحد، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 47 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52 جنيه.
4 - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 48 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52 جنيه.
5 - وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 48 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52 جنيه.
6 - شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك HSBC، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 48 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52 جنيه.