رئيس النيجر يستقبل وفدًا تشاديًا لبحث تحضيرات قمة دول الساحل

استقبل رئيس النيجر محمدو إيسوفو، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية تشاد، لبحث تحضيرات قمة دول الساحل المنتظر عقدها في العاصمة التشادية أنجامينا على مدار يومي ١٥ و١٦ فبراير الجاري.ووفقًا لبيان لرئاسة جمهورية النيجر، اليوم، فقد التقى الرئيس إيسوفو الوفد التشادي، برئاسة وزير الدفاع التشادي، الفريق محمد عبالي صلاح، وحضر اللقاء وزير الدفاع الوطني النيجيري يوسفو كاتومبي، ومسئولين من القوة المشتركة لمجموعة الساحل وقوة برخان.وأضاف البيان أنه بخلاف التحضيرات للقمة، تناول اللقاء عددا من القضايا ستناقشها القمة، والتي ستشهد أيضا مراسم نقل الرئاسة الدورية لمجموعة الساحل من موريتانيا إلى تشاد.تجدر الإشارة إلى أن مجموعة دول الساحل تأسست في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 19 ديسمبر 2014، لتكون بمثابة آلية للتعاون بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، من أجل تنسيق وتضافر جهود الدول في مجالات الأمن والتنمية.