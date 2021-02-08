الاتحاد الإفريقي يقرر التطبيق الفعلي لاستراتيجية مكافحة كورونا

قرر رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في ختام أعمال الدورة العادية الـ34 لقمة الاتحاد التطبيق الفعلي للاستراتيجية القارية المشتركة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.وذكر البيان الختامي للقمة التي استمرت يومين، واختتمت فعالياتها أمس الأحد بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، أنه تم إقرار عدة توصيات من بينها تعزيز موارد الصندوق الإفريقي للجائحة وإنشاء منصة إفريقية لاقتناء المعدات الطبية، وتسريع الاختبارات وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المرتبطة بتفشي جائحة (كورونا).وأعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، فيليكس تشيسكيدي، في أثناء الجلسة الختامية، عن المصادقة على تقرير يتعلق بنشاط المبعوثين الخاصين بالتكفل بملف فيروس (كورونا)، وعلى العمل الذي قامت به فرقة العمل الإفريقية المنشأة حديثا لاقتناء اللقاحات.وأضاف تشيسكيدي أن القمة تبنت مبدأ تعزيز وتمكين المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن طريق منح المشرفين عليها الصلاحيات والسلطات الضرورية.بالإضافة إلى التقرير الخاص بالتقدم المحرز في استجابة الاتحاد الإفريقي لوباء فيروس (كورونا).وتدارس رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء تنفيذ الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، مع التركيز على التقرير المؤقت للرئيس الرواندي (بول كاغامي) بصفته قائدا لهذا الإصلاح.وتعهد رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، فيلكس تشيسكيدي، بالعمل على "توحيد جهود القارة لتوفير لقاح (كورونا) لجميع الدول الأعضاء بشكل منصف وفي الوقت المناسب"، كما دعا إلى "تضافر الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب".وبخصوص القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في الشرق الأوسط، أكد القادة الأفارقة "ضرورة إيجاد حل سياسي عادل لقضية فلسطين وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يؤدي إلى الإنهاء الكامل للاحتلال الصهيوني واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية داخل حدود الرابع من يونيو 1967".وأدانت القمة الإفريقية سياسة الاحتلال الصهيوني وتدابيره التعسفية والأحكام الصادرة بحق المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى الذين تحرمهم من الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ودعا البيان الاحتلال الصهيوني إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.يذكر أن القمة العادية الـ34 للاتحاد الإفريقي تناولت على مدى يومين عددا من النزاعات بالقارة الإفريقية، والتحديات التي تواجهها خاصة على الصعيد الأمني، حيث شدد القادة على ضرورة مواجهتها لأنها تعطل الإجراءات المتخذة لبناء إفريقيا قوية.