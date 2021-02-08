تجديد الثقة للواء أحمد صحصاح رئيسًا لشركة مياه بنى سويف

قررت الجمعية العامة العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، المنعقدة اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب، تجديد الثقة للواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، لمدة عام.وتشهد الفترة الحالية قيام الشركة بعدة مشروعات للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين، منها مشروع تطوير محطتي معالجة تزمنت، الفشن وتحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية، والذي يعتبر من المشروعات المهمة التي تقوم الشركة بتنفيذها، حيث تنتج مياه صرف صحي معالجة مطابقة للمواصفات القياسية وإعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة.