بريطانيا: لقاحا فايزر وأسترازينيكا ساعدا فى منع وفيات كورونا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ثقته في أن لقاحي شركة (فايزر) الأمريكية ونظيرتها البريطانية (أسترازينيكا) ساهما في منع الوفاة بفيروس كورونا وحالات الإصابة الخطيرة به، مشيرًا إلى أن العقار بدأ يتحرك ببطء نحو التصدى للفيروس.وقال جونسون- في تصريح، وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الإثنين: "نعتقد أن هناك دليلًا جيدًا على أن لقاحي (أكسفورد - أسترازينيكا) يوقفان انتقال العدوى، حيث إن هناك انخفاضًا في انتقال (الفيروس) بنسبة 67%".وأضاف "لقاح (أسترازينيكا) يظل بمثابة فائدة هائلة لدولتنا ولمواطنينا.. وليس لدي أدنى شك في أن اللقاحات بشكل عام ستوفر مخرجًا، ومع كل يوم يمر، يمكنك أن ترى أن الطب يسيطر ببطء على المرض".وتأتي تصريحات جونسون في إطار ما يواجه اللقاح الذي طورته شركة (أسترازينيكا) الدوائية البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية تشكيكًا بشأن فعاليته ضد بعض السلالات المتحورة من فيروس كورونا وفعاليته بالنسبة لكبار السن.وكان إدوارد أرجار، وزير الدولة البريطاني لشئون الصحة، قد صرح، في وقت سابق، بأنه لا أدلة تؤكد أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة منه، وذلك بعد أن علقت جنوب إفريقيا مؤقتًا حملة التلقيح ضد كورونا باستخدام اللقاح أسترازينيكا، بعد أن أظهرت دراسة أجريت هناك أنه يوفر حماية محدودة من الأعراض الخفيفة والمتوسطة للإصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في جنوب إفريقيا.