قائد المنطقة المركزية الأمريكية: إيران رعت الإرهاب لمدة 40 عامًا

قال قائد المنطقة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي، اليوم الاثنين، إن إيران تستعمل العراق كساحة معركة ضد الولايات المتحدة.وأضاف ماكينزي، في بيان صحفي نقلته فضائية العربية: "قدراتنا موجودة للدفاع عن مصالحنا وحلفائنا بالمنطقة"، لافتًا إلى أن إيران رعت الإرهاب لـ 40 عاما.واعتبر قائد المنطقة المركزية الأميركية، أن الحضور الأمريكي في المنطقة رادع لإيران، مضيفًا: "ملتزمون بدعم السعودية ضد الهجمات منذ هجوم إيران على أرامكو".واختارت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قبل اكثر من عامين، الجنرال كينيث ماكنزي، لمنصب قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي لتولى مهمة الإشراف على القوات الأمريكية في العراق وسوريا واليمن بالإضافة إلى أفغانستان؛ وفقا لقناة سي إن إن.