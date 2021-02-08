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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنا تتسلم 7 سيارات إسعاف جديدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:12 م
سيارات إسعاف جديدة
سيارات إسعاف جديدة
قنا: إسلام البكري
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تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استلام 7 سيارات إسعاف جديدة، في حضور الدكتور بدوي سعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية في قنا، وجعفر خير، مشرف الإسعاف بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال المحافظ إنَّ سيارات الإسعاف تضم 3 سيارات دفع رباعي لأول مرة بمحافظة قنا مخصصة للأماكن ذات التضاريس الوعرة والمناطق الصحراوية وتتحمل طبيعة الأجواء المناخية الصعبة خاصة أثناء مواجهة السيول، بالإضافة إلى ٤ سيارات مزودة بوحدة عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة لإنقاذ حالات الحوادث على الطرق السريعة.

وأشاد المحافظ بالمجهود العظيم الذي يبذله المشرفون والمسعفون والسائقون بهيئة الإسعاف والاستجابة لطلبات أي مواطن يحتاج للإسعاف على الفور ودون تأخير، مؤكدًا أن الإسعاف بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز فوجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى.

وأشار مدير فرع هيئة الإسعاف إلى وجود 56 نقطة إسعاف على مستوى المحافظة بإجمالي 104 سيارات تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية.

وأكد «أننا نسعى إلى زيادة عدد نقاط وسيارات الإسعاف للوصول إلى المعدل العالمي في مستوى الرعاية والاستجابة لبلاغات الحوادث في أقل وقت ممكن».

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