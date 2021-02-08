البابا تواضروس يفتتح غرفة التنمية الحسية بأسقفية الخدمات

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، غرفة التنمية الحسية بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، وعدد من خدام الأسقفية.وتهدف الغرفة إلى تنمية مهارات الأطفال ذوي القدرات الخاصة (وبالأخص من طيف التوحد) ودمجهم في المجتمع باستخدام عدد من الأجهزة التي تساعد على تحسين مستوى الانتباه والإدراك والحركة لديهم، كما تقدم لهم طرقًا مختلفة من التواصل البصري والإدراكي وتنمية المهارات الحسية لهم، وهو ما يسمى بالتكامل الحسي بما يسهم في تنفيذ برامج عمل متكاملة مع الأطفال، بالإضافة إلى احتياجاتهم الأخرى من التدريبات للتخاطب أو تنمية المهارات الرعاية الذاتية والمهارات الحياتية والسلوكية.