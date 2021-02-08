ارتفاع وفيات كورونا في ويلز البريطانية إلى 5 آلاف حالة

ارتفع عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في ويلز بالمملكة المتحدة إلى 5 آلاف حالة.ولفت وزير الصحة، فوجان جيثينج، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، إلى أن بلاده تمكنت من تطعيم 1% من السكان خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، قائلًا: "لقد قدمنا تطعيمات لنسبة سكان أكبر من أي جزء آخر في المملكة المتحدة"، موضحًا أن "الأمر ليس سباقًا بين الأمم ولا بين الحكومات، بل إنه سباق ضد فيروس كورونا المستجد".ووصف الوزير ما يجري لمكافحة الفيروس بـ"الجهود الهائلة"، وأن كل لقاح يتم التوصل إليه يعد انتصارًا آخر صغيرًا ضد المرض.