صدور «يوميات وجيه غالي» عن الكتب خان

صدر اليوم عن الكتب خان - القاهرة، "يوميات وجيه غالي: كاتب مصري من الستينيات المتأرجحة"، وهي اليوميات الكاملة في جزئين، من تحرير مي حواس، وترجمة محمد الدخاخني.وجيه غالي.. كاتب مصري ولد في 1930 بمدينة القاهرة وعاش فيها حتى نهاية خمسينيات القرن العشرين قبل أن يغادرها إلى أوروبا ويعيش متنقلا بين برلين وإنجلترا، ويعمل في وظائف عدة غير مستقرة في سنوات الستينيات المتأرجحة من القرن الماضي.وبحسب الناشر؛ تُغطي يوميات الجزء الأول الفترة من 1964 وحتى 1966، كما يضم الكتاب حوارًا مع رفيقته وراعيته الكاتبة الإنجليزية ديانا آثيل أجرته "ديبورا ستار" من جامعة "كورنيل"، والتي عثرت على نسخة كاملة مصورة من يوميات غالي وعملت على إتاحتها ونشرها.يحتوى الجزء الثاني من اليوميات، والذي يمتد حتى نهاية عام 1968 قبل انتحار غالي بفترة قصيرة، حوارًا مع ابن خالة وجيه غالي "سمير بسطا"، فضلا عن ذلك، نرى في الجزئين سردًا دقيقًا من غالي ليومياته في برلين ولندن وعلاقاته النسائية المتعددة، وتشريحًا لشخصيات عبرت حياته وأثرت فيه، كما نصل في الجزء الثاني من اليوميات إلى رحلته المُشكلة إلى إسرائيل عقب هزيمة 1967،وهي الرحلة التى أحاطت بها الشكوك والأسئلة وألقت بلومٍ كبير ومزعج حول شخص وأفكار وجيه غالي.وفي حوالى 800 صفحة، نتعرف على شخصية غالي المثيرة والقلقة، وتقلباته المزاجية الحادة وعطشه الدائم للحب والفهم والعاطفة والنشوة، في عالم يموج بتغيرات رهيبة على المستويين الثقافي والسياسي، ونستمع إلى صوت الفرد الرافض القلق، الوحيد والمنبوذ، والفاتن والمحبوب رغم ذلك.