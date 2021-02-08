الخميس.. عرض الفيلم الهندي NEERJA بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ويعرض هذا الشهر فيلم NEERJA، وذلك في السادسة مساء الخميس 11 فبراير.الفيلم إنتاج 2016، بطولة سونام كابور، شبانة عزمي، يوجيندرا تيكو، إخراج رام مادفاني.العمل مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت في 5 سبتمبر 1986 وكان بطلتها مضيفة الطيران الهندية الراحلة نيرجا بهانوت، التي كانت على متن طائرة «بان إم» في الرحلة رقم 73، وتعرضت الرحلة للاختطاف على يد مجموعة من الإرهابيين في مدينة كراتشي الباكستانية، ويرصد الفيلم بطولة نيرجا بهانوت في تصديها للإرهابيين المسيطرين على الطائرة.