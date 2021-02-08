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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العناني يناقش التعاون مع إسبانيا والفلبين في مجاليّ السياحة والآثار

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:58 م
العناني
العناني
رامى حسين
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التقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة بالآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالسفير Ramón Gil Casares سفير إسبانيا بالقاهرة، والسفير Sulpicio M. Confiado سفير الفلبين بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وكل من إسبانيا والفلبين في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء مع السفير الإسباني تم متابعة آخر مستجدات أعمال تنفيذ المشروعات الثنائية بين البلدين في مجال العمل الأثري والسياحي، كما تم الاتفاق على أهمية تنسيق الجهود الرامية لاستعادة تدفق الحركة السياحية الدولية وبصفة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وخلال اللقاء مع سفير الفلبين بالقاهرة، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستقبال مصر للحجيج الفليبينيين في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات خاصة في مجال السياحة الدينية وما يتواكب مع تطور مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة وافتتاح أول نقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة بسمنود بمحافظة الغربية.

وخلال اللقاء أكد سفير الفلبين على عمق علاقات التعاون بين البلدين، وخاصة مع حلول الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأشاد بالاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة والتي أبهرت العالم.

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