ماجدة منير تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان سيد رجب

كشفت الفنانة ماجدة منير عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان سيد رجب الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة، وهو ما دفعه للالتزام بالحجر المنزلي بشكل كامل.وقالت ماجدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إلى محبي الفنان سيد رجب أحب أقول لكم إني لسّه مكلّماه حالًا.. هوّ بخير وبصحة جيدة، وبيطمّن جمهوره وكل محبيه".ويُعرض للفنان سيد رجب حاليًا فيلم "وقفة رجالة" في دور العرض السينمائية الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم بيومي فؤاد وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجي.