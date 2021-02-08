محمد بن راشد: غدًا نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستصل بالعرب إلى أبعد نقطة كونية، تزامنًا مع احتفالها بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، في إشارة إلى وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ المقرر غد الثلاثاء 9 فبراير.وكتب بن راشد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "غدًا نحتفل بخمسين عامًا من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله.. نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهم في بناء الإنسان".وأضاف قائلًا: "غدًا نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة.. غدًا نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين.. غدًا نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون".