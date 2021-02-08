رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فصل بسببها من جريدة الأخبار.. تفاصيل معركة رجاء النقاش مع العقاد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:51 م
العقاد
العقاد
ايهاب مصطفى
طباعة
في عام 1963 فوجئ رجاء النقاش بما كتب المفكر الكبير عباس محمود العقاد في يومياته بجريدة الأخبار، واندهش النقاش لأنه كان يعتبر نفسه أحد تلاميذ العقاد وممن يعشقونه، وقتها كان رجاء النقاش محررًا أدبيًا بجريدة الأخبار.

أما سبب الهجوم حسبما كتب رجاء النقاش في جريدة الأخبار فكان خبر خاطئ تم نشره في الباب الأدبي الذي يشرف عليه، ولم يكن النقاش من نشر الخبر بل كان حينها مسافرًا على الجزائر وتم تسليم الصفحة لأحد المحررين إلى حين عودة النقاش.

يواصل النقاش: "يبدو أن أحدهم سرب الخبر وكان فحوى الخبر تقول إن بريخت سوف يزور مصر قريبًا، وكان ذلك عام 1983، ومن المعروف أن بريخت مات عام 1956، وتسرب الخبر إلى ركن الأدب في الأخبار الذي كان يحمل اسمي وأشرف عليه".

يواصل النقاش: "أغلب الظن أن هذا الخبر تم تسريبه من بعض الذين كانوا يحاربونني ويرون أنني أحتل موقعًا صحفيًا لا استحقه، خاصة أنني كنت توليت تحرير ركن الأدب بعد خروج الكاتب الكبير أنيس منصور من الأخبار، وكان هو المشرف على ركن الأدب في الجريدة".

يواصل رجاء النقاش: "هاجمني العقاد بقسوة وأظهر جهلي بأمور الأدب والثقافة، وقد شعرت من هجومه بأن هناك بعض تلاميذه أوغروا صدره ضدي، ولذلك رددت على العقاد بعنف شديد، وكشفت للناس حقيقة الأمر، وهي أنني كنت غائبًا عن عملي عند نشر هذا الخبر، وأظهرت للعقاد أنني لست مستعدًا للصمت، ولكن العقاد تمادى في هجومه علي وتماديت أيضا، وأذكر أنني نشرت مقالًا بعنوان "ماذا يريد العقاد"، وتم نشر المقال بدون أن يراجعه رئيس التحرير المسئول عن جريدة الأخبار، وحين قرأه مصطفى أمين غضب غضبًا شديدًا، مما اضطرني لترك الجريدة والانتقال لجريدة الجمهورية أوائل عام 1964".

موضوعات متعلقة

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

بينها 150 مليون هدايا.. مخالفات 2 مليار جنيه سبب رفض عودة مرتضى منصور للزمالك

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

الخميس.. عرض الفيلم الهندي NEERJA بسينما الهناجر

غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة

صدور «يوميات وجيه غالي» عن الكتب خان