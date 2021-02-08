فصل بسببها من جريدة الأخبار.. تفاصيل معركة رجاء النقاش مع العقاد

في عام 1963 فوجئ رجاء النقاش بما كتب المفكر الكبير عباس محمود العقاد في يومياته بجريدة الأخبار، واندهش النقاش لأنه كان يعتبر نفسه أحد تلاميذ العقاد وممن يعشقونه، وقتها كان رجاء النقاش محررًا أدبيًا بجريدة الأخبار.أما سبب الهجوم حسبما كتب رجاء النقاش في جريدة الأخبار فكان خبر خاطئ تم نشره في الباب الأدبي الذي يشرف عليه، ولم يكن النقاش من نشر الخبر بل كان حينها مسافرًا على الجزائر وتم تسليم الصفحة لأحد المحررين إلى حين عودة النقاش.يواصل النقاش: "يبدو أن أحدهم سرب الخبر وكان فحوى الخبر تقول إن بريخت سوف يزور مصر قريبًا، وكان ذلك عام 1983، ومن المعروف أن بريخت مات عام 1956، وتسرب الخبر إلى ركن الأدب في الأخبار الذي كان يحمل اسمي وأشرف عليه".يواصل النقاش: "أغلب الظن أن هذا الخبر تم تسريبه من بعض الذين كانوا يحاربونني ويرون أنني أحتل موقعًا صحفيًا لا استحقه، خاصة أنني كنت توليت تحرير ركن الأدب بعد خروج الكاتب الكبير أنيس منصور من الأخبار، وكان هو المشرف على ركن الأدب في الجريدة".يواصل رجاء النقاش: "هاجمني العقاد بقسوة وأظهر جهلي بأمور الأدب والثقافة، وقد شعرت من هجومه بأن هناك بعض تلاميذه أوغروا صدره ضدي، ولذلك رددت على العقاد بعنف شديد، وكشفت للناس حقيقة الأمر، وهي أنني كنت غائبًا عن عملي عند نشر هذا الخبر، وأظهرت للعقاد أنني لست مستعدًا للصمت، ولكن العقاد تمادى في هجومه علي وتماديت أيضا، وأذكر أنني نشرت مقالًا بعنوان "ماذا يريد العقاد"، وتم نشر المقال بدون أن يراجعه رئيس التحرير المسئول عن جريدة الأخبار، وحين قرأه مصطفى أمين غضب غضبًا شديدًا، مما اضطرني لترك الجريدة والانتقال لجريدة الجمهورية أوائل عام 1964".