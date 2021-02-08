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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: الظروف التي تمر بها المنطقة بحاجة لتجاوز الخلافات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:33 م
وزير خارجية الكويت
وزير خارجية الكويت الدكتور أحمد ناصر الصباح،
آية حسني
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أكد وزير خارجية الكويت الدكتور أحمد ناصر الصباح، اليوم الاثنين، أن الظروف التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى تجاوز الخلافات.

وقال ناصر الصباح خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة: "ظروف استثنائية تجعلنا بحاجة لتجاوز خلافاتنا لمواجهة التهديدات والتحديات".

من ناحية أخرى؛ أكد شربل وهبة، وزير خارجية لبنان، أن اجتماع اليوم استثنائي نظرا لمحورية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الخروقات الإسرائيلية متواصلة برا وبحرا وجوا.

وكانت قد أكدت الخارجية المصرية أمس، أن وزير الخارجية اللبناني سيؤكد خلال مشاركته، على أهمية الخروج بموقف عربي موحد، يسلط الضوء على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية، التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002 والقائمة على مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على أن أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يجب أن يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإعادة التأكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.

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