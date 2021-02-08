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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فصل الكهرباء عن بعض قرى بني سويف 3 أيام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:34 م
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن قطاع الكهرباء في بني سويف، الإثنين، فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية في مركز بني سويف، على مدار 3 أيام بداية من غد الثلاثاء حتى الخميس، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء مما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض القرى والمناطق التي تغذيها تلك المغذيات.

وطبقًا لبيان قطاع الكهرباء فإن من المقرر فصل التيار يوم الثلاثاء عن قرى (الدوية، باروط، بني هارون، بليفيا، بجانب قرية طحا البيشة)، فيما يتم فصل التيار يوم الأربعاء عن قرية الحكامنة، والخميس عن قرى (بني عفان، منشأة عاصم، بني حمد، إبشنا)، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرا على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه.

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