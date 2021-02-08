غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

تقدم الدكتورة غراء مهنا، في السابعة من مساء غدٍ قراءة في كتاب "قصص عربية قصيرة من المشرق" ترجمة بطرس حلاق وإيف غونزاليس، وذلك ضمن سلسلة "قراءة في كتاب مترجم"، التي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ويتم بثها عبر قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".تدور لجنة الترجمة بالمجلس حول تناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التى أضافت إلى الثقافة العربية.الدكتورة غراء مهنا هى أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية السابق (2004-2010) بكلية الآداب – جامعة القاهرة، كما عملت مستشار وزير التعليم العالى للجامعة الفرنسية فى مصر سابقا، وكاتبة قصص أطفال وحاصلة على جائزة أدب الطفل 1991، وصدر لها 5 مجموعات قصصية (سلسلة الينابيع- لونجمان)، وأيضا عملت نائب رئيس الجمعية الدولية للباحثين فى أدب الطفل لمنطقة العالم العربى ومقرها باريس، ولها أكثر من 10 كتب وسبعين بحثا باللغتين العربية والفرنسية منشورة فى مصر وفرنسا وكندا وبلجيكا وتايلاند والمغرب ولبنان وتركيا وألمانيا.وحصلت على جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى 2007 والجائزة التقديرية للجامعة، وجائزة الجامعة للتميز 2013 – 2010، وترجمت العديد من الكتب والأبحاث وراجعت الكثير من الترجمات، واشتركت فى تحكيم الكثير من الجوائز، وأشرفت وناقشت العديد من الرسائل فى جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وسوهاج والأزهر، كما نظمت وشاركت فى تنظيم العديد من المؤنمرات المحلية والإقليمية والدولية، وحصلت على وسام السعفة الأكاديمية بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية 2006، وهى عضو اتحاد كتاب مصر.