موريتانيا: التطورات الإقليمية تؤثر على القضايا العربية

أكد وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الاثنين، على أن التطورات الإقليمية والدولية سيكون لها أثر على القضايا العربية، خلال كلمته باجتماع وزراء العرب بالقاهرة.ويعقد وزراء الخارجية العرب، الاثنين، اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية وعمل الجامعة العربية.ويجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بدعوة من الأردن ومصر في وقت سابق، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والساحة العربية.