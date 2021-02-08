السعودية تؤكد دعمها المتواصل للسودان لتعزيز أمنه واستقراره

جدد السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم الإثنين، التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية مع السودان الشقيق ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال حفل افتتاح برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أجهزة الحكومة السودانية الانتقالية في مجال مكافحة الإرهاب، برعاية رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.وأكد السفير السعودي أن بلاده عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة المخاطر والإرهاب والجريمة.