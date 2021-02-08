وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة، حظيت كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة، باهتمام كبير من جانب المواطنين بالبحث والسؤال عن الطريقة عبر محركات البحث على المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة.





وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الذين يرغبون في معرفة أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، أو الذين قدموا أوراقهم ويريدون معرفة قبول أسمائهم أم لا حيث يمكنهم الدخول عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الآتي: https://tk.moss.gov.eg ، وذلك من خلال الرقم القومي الخاص بالفرد.





الوزارة من جانبها أتاحت منصتها للسؤال عن المعاش وتقديم الأرواق لمن يريدون الحصول على المعاش، وكذلك وفرت خدمات إلكترونية أخرى، للتخفيف عن المواطن، ولمواجهة أزمة كورونا المستجدة التي اجتاحت العالم بداية عام 2020.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي





يستطيع المواطنين الاستعلام عن أسمائهم إذا كانوا مستفيدين من معاش تكافل وكرامة الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي سالف الذكر، ثم يقوم الفرد باختيار معاش التكافل والكرامة 2021، ثم يقوم بإدخال الرقم القومي، ثم بعد ذلك تعبئة كافة البيانات المتعلقة بالشخص الأخرى مثل: الاسم والمحافظة والقرية، وجميع البيانات الأخرى التي قام بها، ثم الضغط على خانة الاستعلام، وسيظهر كافة البيانات التي يريدها الشخص.





أعداد المستفيدين من معاش التكافل والكرامة





وفقا لبيانات رسمية صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، كشفت عن أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، بلغ 3 ملايين و707 آلاف شخص حتى منتصف شهر يناير الماضي 2021، حيث يبلغ عدد مستفيدي معاش تكافل بلغ 2 مليون و85 ألفًا و375 فردًا، حيث يشار إلى أن برنامج تكافل هو مساعدة نقدية مشروطة، كما أكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من معاش كرامة وصل إلى مليون و224 ألفًا و225 شخصًا حتى منتصف يناير الجاري، حيث يستهدف برنامج كرامة الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة، أكثر من 50%.





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