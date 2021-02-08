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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: الحراك الشعبي أصبح جدارا مانعا لكل محاولات الاختراق

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:41 م
عمار بلحيمر
عمار بلحيمر
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أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أن الحراك الشعبي، الذي بدأ في الجزائر في 22 فبراير 2019، أصبح مرجعا للشعوب وجدارا مانعا أمام كل محاولات.

وقال بلحيمر - في تصريحات اليوم الإثنين: إن الحكومة الجزائرية أعدت قوانين لسد الذرائع وقطع الطريق أمام الأعمال العدائية التي تستغل الإنترنت لبث سمومها.

وأضاف أن "الشعب الجزائري أعطى للعالم درسا في السلمية والتحضر بحراك الـ22 فبراير 2019، الذي لامس سقف الحرية وقمة النضج والوعي لإعادة مسار بناء الجزائر إلى السكة الصحيحة وأسقط براثن الفتنة وحصون الفساد التي كادت أن تعصف بمستقبل الأجيال".

وتابع: "الحراك الشعبي الذي نستعد لإحياء ذكراه الثانية أصبح مرجعا للشعوب ومرجعية للنخب وجدارا مانعا أمام كل محاولات الاختراق المتعددة والتي جعلت من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المشبوهة نوافذ لها".

وأشار بلحيمر إلى أن "النصوص القانونية المتعلقة بالإعلام الإلكتروني تسمح لنا بإزالة الضبابية على نشاط الصحافة الإلكترونية والفصل بين أصحاب المهنة وبين المندسين الذين يعملون لصالح أجندات مغرضة لن تنجح أبدا في إعادتنا إلى الوراء".

وأكد أن الإعلام الوطني لم يتأخر عن أداء واجبه ولم ينتظر لحظة للوقوف في وجه كل الحملات ولا يحتاج لوصاية إدارية أو دروس في الوطنية، مشددا على أن الإعلام جزء لا يتجزأ من الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الصحافة الوطنية أظهرت مستوى عال من المهنية والاحترافية منذ أول أسبوع من الحراك المبارك، مرورا بالمناسبات الوطنية والأحداث الإقليمية والأزمة الصحية الحالية.

ولفت بلحيمر إلى "أن الألغام التي زرعتها تراكمات سابقة أو تلك التي تأتي من وراء البحار، لن تجد لها مكانا بيننا بعد الآن، بفضل الخيرين من أبناء هذا الوطن، لأن زمن تجارة الضمائر قد ولى والمستقبل للصفاء والإخلاص لهذا الوطن".

وألمح إلى أن الجزائر الجديدة بدأت ملامحها تظهر بتغيير العديد من الممارسات والتخلص من الكثير من مظاهر التلاعب بعقول الجزائريين من خلال نشر معلومات مغلوطة أو مخاطبة الشعب بالوكالة أو من فوق منابر إعلامية".

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