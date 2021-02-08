برلماني يطالب وزيرة التخطيط بضرورة إدراج قرى الشرقية ضمن «حياة كريمة»

طالب النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وزيرة التخطيط، بضرورة إدراج قرى المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير 4500 قرية.وقال منصور، فى كلمة له، تعقيبا على بيان وزيرة التخطيط أمام النواب، إن قرى فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، تعاني مر المعاناة من نقص الخدمات بسبب تهميشها لفترة طويلة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة بتلك المبادرة.كما طالب وزيرة التخطيط، بسرعة اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه، لرصف طريق"ابوشلبي -فاقوس" خاصة أنه من الطرق الحيوية التي يستفيد منه آلاف المواطنين، مؤكدا أن الطريق يمثل عقبة كبيرة تؤرق المواطنين.وشدد النائب على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، في قرى محافظة الشرقية، حيث يوجد قرى تعاني من عدم تنفيذ مشروعات الصرف منذ ما يقرب من 20 عاما، مطالبا بسرعة الانتهاء من معالجة محطة صرف كفر الحج عمر.