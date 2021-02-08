فلسطين والسعودية تبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة بين البلدين.جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.وأشاد المالكي بمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشغب الفلسطيني العادلة والمشروعة.