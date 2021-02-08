اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين توجه الشكر للأجهزة الأمنية

تقدمت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، بالشكر والعرفان لكافة الأجهزة الأمنية بالدولة وعلى رأسها اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية لما بذلوه من جهد في تأمين العملية الانتخابية.كما تقدمت اللجنة، بالشكر لكافة أجهزة الدولة وعلى رأسها المستشار عمر مروان وزير العدل، لما بذلته من جهد في سبيل إنجاح هذه العملية، وكذا جموع المحامين وعلى رأسهم النقيب لما ظهروا به من مظهر حضاري مشرف.وأشادت اللجنة القضائية، بالجهد المبذول في تنظيم العملية الانتخابية من اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة ورئيسها مجدي سخي، ومقررها حسين الجمال، وأمينها العام صلاح سليمان، الذين بذلوا جهدًا رائعًا في الإعداد والتنظيم وحسن التنسيق بيننا، كما تشيد بجهود العاملين بالنقابة تحت رئاسة رئيس اللجنة، وأنه ثبت يقينًا للجنة القضائية أن تلك اللجنة أدت ما عليها وبذلت الجهد الوفير مما أدى إلى نجاح العملية الانتخابية في شفافية، وطبقت تلك اللجنة صحيح القانون.واختتم: لا يفوت اللجنة أن تتقدم بعظيم التقدير والاحترام للزملاء مستشاري الهيئة الذين تولوا الإشراف على هذه الانتخابات سواء في اللجان الفرعية أو العامة.