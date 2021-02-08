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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤدي للفقر والبطالة والأمية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:38 م
الصحة
الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر، لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه والأرض الزراعية، وكذلك الازدحام المنزلي وتأثيره على الصحة العامة والنفسية والحالة التعليمية والتحصيل الدراسي.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة سوهاج، الذي ترأسه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، بحضور أعضاء المجلس من قيادات المحافظة وقيادات المجلس القومي للسكان.

وشهد الاجتماع إطلاق حملة إعلامية تحت شعار "حلوة الذرية.. بس مسئولية"، بهدف رفع درجة الوعي لدى المواطن في محافظة سوهاج بمخاطر الزيادة السكانية على الفرد والأسرة والمجتمع، وأهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة، لا سيما وأن محافظة سوهاج تعد من أكثر المحافظات التي يرتفع بها معدل الإنجاب الكلي والفقر أيضا.

أضاف الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أنه كلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء في المحافظة، مشيرا إلى بعض الدراسات التي تقول إن الأسرة التي يبلغ عدد أعضائها سبعة أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 100%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 94.3%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 5 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 90.8%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 76.7%، كما أثبتت الدراسات أنه كلما زاد أعداد الأطفال داخل الأسرة، زادت نسبة التشاحن والعدوانية والاضطرابات النفسية بينهم.

في المقابل أثبتت الدراسات أنه كلما انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة انخفض نسبة الإصابة بالفقر، وانعدم التشاحن والعنف والاضطرابات النفسية بين الأبناء، ويزيد الترابط الأسري بينهم أيضًا، ويقل التزاحم وتنخفض فرص انتشار الأمراض المعدية، وتزيد فرص استقلالية الطفل وفرص الإبداع، وينخرط بعد تخرجه في سوق العمل بمؤهلات تنافسية وسن مناسبة تنعدم فيها عمالة الأطفال، كما يساهم انخفاض متوسط عدد أفراد الأسرة في تعظيم مدخرات الأسرة ومصادر الدخل.

وأشار إلى أن الأسرة صغيرة العدد لها فوائد كثيرة من بينها انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية، وتنعدم فيها فرص التسرب من التعليم، ويزيد اهتمام الأم بالطفل نفسيًا ويتوفر لديها وقت أكثر للرعاية والتربية الصحية لكل طفل، وتقل بها معدلات الطلاق.

وعلى هامش الاجتماع تبادل السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، درعي المحافظة والمجلس تقديرا لجهودهما في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

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