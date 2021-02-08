وزير خارجية اليمن: إيران تشجع الحوثي على تدمير المنطقة

قال وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، إن إيران تشجع ميليشيا الحوثي على تدمير اليمن ونسيجه الاجتماعي، مشيرا إلى أنها تقوم بتهديد المملكة العربية السعودية أيضا.وأشار بن مبارك، في تصريحات من اجتماع وزراء العرب بالقاهرة، إلى أن تهديد النظام الإيراني سبب دمارا كبيرا في المنطقة، متابعا: "تصعيد ميليشيات الحوثي في مأرب دليل على نواياها لإفشال أي مسار سياسي".كما نوه وزير خارجية اليمن بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتمثل بتفيذ القرارات الدولية، وفقا لقناة العربية.ووصل مطار القاهرة الدولى، عصر الأحد، وزير الخارجية اليمنى أحمد عوض بن مبارك، للمشاركة فى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذى ينعقد اليوم الإثنين على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك فى مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التى تستهدف الأمن القومى العربى، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.