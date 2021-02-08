رئيس المجلس الشعبي الجزائري يبحث مع وفد برلماني سويسري التعاون المشترك

بحث سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الإثنين، مع وفد برلماني سويسري التعاون المشترك بين الجانبين.وبحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني فإن اللقاء كان فرصة لاستعراض العلاقات البرلمانية الثنائية وآفاق تطويرها، كما تناول اللقاء عددا من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الاوضاع في ليبيا والساحل والصحراء الغربية.يذكر أن إينيازيو كاسيس نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية، بدأ أمس الأحد زيارة للجزائر تستمر حتى يوم غدِ الثلاثاء، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى.