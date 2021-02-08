تأجيل انتخابات المحامين في شمال الجيزة والبحر الأحمر لـ 14 فبراير

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، عدم اكتمال النصاب القانوني لإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج في نقابتي شمال الجيزة، والبحر الأحمر.وطبقًا للمادتين 124 و151 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يلزم لصحة اجتماع الجمعية العمومية الأولى حضور ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضوًا أيهما أقل.وأشارت: كان الثابت من إخطارات المستشارين رؤساء اللجان العامة لهاتين النقابتين الفرعيتين أن عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم يقل عن ثلث الجمعية العمومية وكذا عن ثلاثة آلاف صوت.ومن ثم قررت اللجنة تأجيل اجتماع الجمعية طبقًا لقرار اللجنة المشرفة إلى يوم 1422021.