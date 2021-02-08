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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تأجيل انتخابات المحامين في شمال الجيزة والبحر الأحمر لـ 14 فبراير

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:35 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، عدم اكتمال النصاب القانوني لإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج في نقابتي شمال الجيزة، والبحر الأحمر.

وطبقًا للمادتين 124 و151 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يلزم لصحة اجتماع الجمعية العمومية الأولى حضور ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضوًا أيهما أقل.

وأشارت: كان الثابت من إخطارات المستشارين رؤساء اللجان العامة لهاتين النقابتين الفرعيتين أن عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم يقل عن ثلث الجمعية العمومية وكذا عن ثلاثة آلاف صوت.

ومن ثم قررت اللجنة تأجيل اجتماع الجمعية طبقًا لقرار اللجنة المشرفة إلى يوم 1422021.

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