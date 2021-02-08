الرئيس السيسى يتفقد أحياء ومنشآت العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين ۱۰۷ آلاف مصل وترتفع مآذنه بطول ١٤٠ مترا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار "۷ دور" بسعة إجمالية ٣٠٠٠ سيارة.وتفقد أيضًا مبنى مجلس النواب البرلمان بالعاصمة الإدارية، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تسع القاعة الرئيسية ١٠٠٠ عضو بمسطح ٣ أضعاف المبنى الحالي للبرلمان بالقاهرة، وملحق بالقاعة الرئيسية مجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبى، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدنى، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء. كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التى تم تنفيذها على مستوى العالم.كما تفقد أيضًا سير الأعمال بالحي الحكومي الذي يحتوي علي مقار الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وكذلك مبني مقر مجلس الوزراء، وكذلك على ساحة الشعب التي بها أعلي وأضخم سارية علم في العالم، وكذلك النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعونى من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزأين على الشكل الدائرى مدونة عليهما أسماء شهداء مصر على مر العصور.واطلع الرئيس من المسئولين بالمواقع الإنشائية علي مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز موجهًا سيادته بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكل المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث.