رئيس قضايا الدولة يتابع سير انتخابات نقابة المحامين بمطروح (فيديو)

تابع منذ قليل، المستشار أحمد عبدالغني، رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة محامين مطروح الفرعية، سير العملية الانتخابية في اللجنتين التي تم تجهيزهم لإجراء الانتخابات.وأكد رئيس قضايا الدولة خلال متابعته سير العملية الانتخابية على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، موجها لرؤساء اللجان بحسن التعامل خلال سير العملية الانتخابية.ويتنافس 24 مرشحا على 9 مقاعد: "3 مرشحين على مقعد النقيب، و3 مرشحين على مقعد الشباب، و18 مرشحا على 7 مقاعد للعضوية من بينهم سيدة".ويدلي محامي مطروح بأصواتهم في لجنتين الأولى تبدأ من رقم 1 وحتى 400 واللجنة الثانية تبدأ من رقم 401 وحتي 773 حيث أن اجمالي عدد المحامين المقيدين بالكشوف 773 محاميا.وسيتم غلق لجان الاقتراع في الساعة الـ5 مساء اليوم لبدء عملية الفرز وإعلان النتيجة.