السعودية تُطالب المجتمع الدولى بوضع حد لانتهاكات إيران

طالب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة.وقال «بن فرحان»، في تصريحات نقلتها قناة «العربية»: إن «الأنشطة النووية والصواريخ الباليستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي»، لافتًا إلى إدانة بلاده لاستهداف الحوثيين للمنشآت المدنية.ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعًا طارئًا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية وعمل الجامعة العربية.ويجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بدعوة من الأردن ومصر في وقت سابق، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والساحة العربية.