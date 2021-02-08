انتخابات المحامين الفرعية.. أشرف فاروق عربي نقيبًا للسويس

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة السويس الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 1664 ناخبًا، وبلغ عدد الحاضرين 1295 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز أشرف فاروق عربي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 380 صوتا، ومحمد محمود محمد محمد بمقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 306 أصوات.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- أحمد محمد محمود محمد العدوي 551 صوتا.2- سمير عبد ربه أبو زيد 548 صوتا.3- أحمد إبراهيم أحمد حامد 479 صوتا.4- إبراهيم محمد ذكي إبراهيم 471 صوتا.5- أحمد محمد غريب فتحي 413 صوتا.6- خالد محمود حسين 408 أصوات.7- أسامة الباز محمد سلامة 374 صوتا.بينما لم يوافق على الميزانية 660 عضوا.