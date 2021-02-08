ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قام اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف شباط؛ بعدد من الحملات على مدار 7 أيام بداية من يوم 1 فبراير وحتى يوم 7 فبراير 2021، وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر للمخالفين، والتحفظ على ما يقرب من 400 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر أو منتهية الصلاحية، من عدد من المطاعم والمنشات بمختلف أحياء المحافظة.ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ أنه خلال الحملات تم ضبط 20 كجم لحوم بتلوبدون أختام و25 كجم بقرى بالعظم (ذبيح خارج المجازر) و20 كجم لحوم مجمدة غير صالحة و32.5 نتر لحوم غير صالحة و31.5 مصنعات لحوم (سجق) غير صالحة و168 كجم دواجن (مذبوحة خارج المجازر) و98.9 كجم كبدة (منتهية الصلاحية).