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تقارير ومتابعات

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:29 م
الأهلي والبايرن
الأهلي والبايرن
أحمد عوض
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ننشر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن مساء اليوم، 8-2-2021، حيث يترقب الملايين من جماهير منافسة نادي الأهلي ونادي بايرن ميونيخ الألماني، المباراة النارية بشغف كبير.

مشاهدة مباراة الأهلي والبايرن اليوم بث مباشر

ننشر عبر السطور التالية، الترددات الخاصة بمشاهدة مباراة الأهلي لحظة بلحظة، وبث مباشر بجودة عالية حيث ينتظر الملايين من جماهير النادي الأهلي، في العالم مواجهة النادي الاهلي، مع نادي بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، فمواجهة الفريقين في النصف النهائي من كأس العالم للأندية، المحدد إقامتها مساء الاتنين الموافق 8 فبراير الحالي، تقوم المباراة علي ستاد "أحمد بن علي" فالمونديال في الدوحة.

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد بايرن ميونيخ بتوقيت مصر

يبحث الكثير من الجماهير عن وقت بث المباراة، وعن القنوات الفضائية التي يتم البث من خلالها، حيث يتم بدأ المباراة في تمام الساعه 8 مساءاً بتوقيت القاهرة عبر عدد من القنوات الفضائية المشفره، كما سيتم بث المباراة علي بعض القنوات المفتوحة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن

تحرص قناة بي إن سبورت HD المفتوحة علي نقل مباراة الفريقين، والذي من المقرر أن تبدأ منافسة الأهلي وبايرن ميونيخ، علي ستاد "أحمد بن علي" المونديالي، في تمام الساعة 8 مساءاً يوم إلاتنين 8 فبراير بتوقيت القاهرة، ( الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة )، ينقل البث في إطار مواجهات كأس العالم للأندية 2021، من خلال القناة المفتوحة "بي إن سبورت HD" وكذلك قنوات "بي إن سبورت" المشفرة.

تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات

تحظى قناة (beIN-SportsHD) المفتوحة على اهتمام كبير، وعمليات مشاهدة عريضة نظرا لعرضها أبرز مباريات كرة القدم في الوطن العربي وكذلك دول العالم الأخرى.

نايل سات: الترددات ( 12765-11054 )، أما بالنسبة لمعدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب: أفقي، أما بالنسبة لمعدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

ارتفعت نسبة البحث عن قناة الكأس القطرية في الفترة الحالية، منذ بدأ منافسات كأس العالم للأندية باعتبارها القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

 تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن

من خلال الخطوات التالية يمكن الحصول علي تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة
 " Alkas HD 3-3 " 
 عبر القمر الصناعي نايل سات وهي:
تردد قناة الكاس: (11919).
الاتجاه: (V).
معامل الترميز: (27500).
معامل التصحيح:( 4/3).

ويتم البث المباراة عبر قناة أخري مشفرة من مجموعة قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية وهي قناة الكأس 
" Alkas HD 6-6 ".

يذكر أنه بلغ عدد القنوات الفضائية الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ 10 قنوات، منها 3 قنوات فضائية مفتوحة، و6 قنوات فضائية مشفرة وقناة واحدة علي الإنترنت.

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