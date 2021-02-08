جونج أوي-يونج وزيرا جديدا للخارجية الكورية الجنوبية

صدق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الإثنين، على قرار تعيين مستشار الأمن الوطني السابق، جونج أوي-يونج، وزيرًا جديدًا للخارجية.جاء ذلك بعد أن تبنت لجنة الدبلوماسية والوحدة البرلمانية - في وقت سابق اليوم - تقريرًا حول نتائج جلسة استماع لتأكيد تعيين جونج المرشح لمنصب وزير الخارجية، وسط مقاطعة أعضاء حزب قوة الشعب المعارض الرئيس للتصويت، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.ويعد جونج المسؤول الوزاري الثامن والعشرين المعين من قبل إدارة الرئيس مون دون موافقة حزب المعارضة.ومن المقرر أن يتولى جونج مهام عمله وزيرا للخارجية اعتبارًا من غد الثلاثاء.