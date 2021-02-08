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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونج أوي-يونج وزيرا جديدا للخارجية الكورية الجنوبية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:08 م
مون جيه
مون جيه
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صدق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الإثنين، على قرار تعيين مستشار الأمن الوطني السابق، جونج أوي-يونج، وزيرًا جديدًا للخارجية.

جاء ذلك بعد أن تبنت لجنة الدبلوماسية والوحدة البرلمانية - في وقت سابق اليوم - تقريرًا حول نتائج جلسة استماع لتأكيد تعيين جونج المرشح لمنصب وزير الخارجية، وسط مقاطعة أعضاء حزب قوة الشعب المعارض الرئيس للتصويت، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ويعد جونج المسؤول الوزاري الثامن والعشرين المعين من قبل إدارة الرئيس مون دون موافقة حزب المعارضة.

ومن المقرر أن يتولى جونج مهام عمله وزيرا للخارجية اعتبارًا من غد الثلاثاء.

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