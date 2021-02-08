صفوت عبدالخالق نقيبًا للمحامين ببورسعيد

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة بورسعيد الفرعية.بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 1731 ناخبا، وعدد الحاضرين 1213 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وأسفرت الانتخابات عن فوز صفوت عبد الحميد محمد عبد الخالق، بمنصب النقيب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 671 صوتًا، وأحمد محمد محمود همام عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 614 صوتا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- أحمد السيد فاضل الزلاط 736 صوتا.2- ممدوح محمد حسين شمس 615 صوتا.3- خالد عبد الرحمن عبد النبي عبد الله 608 صوتا.4- رضا محمد محمد السيد رخا 594 صوتا.5- محمد عبد الرحمن سالم حميد 565 صوتا.6- حسناء محمود محمد السمبسكاني 535 صوتا.7- محمد محمد صالح بدير 464 صوتا.بينما لم يوافق على الميزانية 691 عضوا.