«قطعت شرايينها».. ممرضة تحاول الانتحار بسبب وفاة زوجها

أصيبت ممرضة بمستشفى الطوارئ في المنصورة، بحالة إعياء شديدة وجرح بشريان اليد اليسرى، إثر محاولتها الانتحار لمرورها بحالة اكتئاب بعد وفاة زوجها.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "منى. ح"، 34 سنة، ممرضة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، ومقيمة منطقة "قولنجيل" دائرة القسم مصابة بجرح قطعي بشريان اليد اليسرى وتناول أقراص دوائية.وبانتقال ضباط المباحث وبالفحص وسؤال شقيقها "علاء" 39 سنة، صاحب مقهى، ومقيم بذات العنوان قرر بأنها تعاني من حالة اكتئاب بسبب وفاة زوجها منذ عامين فتناولت كمية من أقراص دوائية "بسكو بان - لازيكس" وقامت بإحداث إصابتها بنفسها، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم ثان المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.