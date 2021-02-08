انتخابات المحامين الفرعية.. إبراهيم خليل نقيبًا للإسماعيلية

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة الإسماعيلية الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 2854 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 1825 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز إبراهيم أحمد عبد الرحيم خليل نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 834 صوتا، وفوز شهاب فتحي أحمد علي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 522 صوتا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- مصطفى محمد مدني 768 صوتا.2- كحلاوي عثمان أبو القاسم 742 صوتا.3- حمدي عبد الوهاب محمد الهادي 641 صوتا.4- محسن فتحي علي محمد 627 صوتا.5- فارس علي فارس 593 صوتا.6- محمد عيد سلام سليم 572 صوتا.7- ياسر حسين خليل 564 صوتا.بينما لم يوافق على الميزانية 1064 عضوا.