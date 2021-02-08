القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل قيامه بترويجها على عملائة بالدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا باستعداد أحد العاطلين للقيام ببيع عدد من الأسلحة غير المرخصة والمخدرات على عملائه بمنطقة رافد جمصة.وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني تم ضبط "سعيد خالد السعيد" 22 سنة، عاطل، ومقيم قرية "جمصة البلد" دائرة مركز كفر البطيخ- دمياط، وذلك أثناء سيره على طريق "رافد جمصة" وأمام محطة تموين السيارات "التعاون"، وبحوزته "بندقية خرطوش عيار ۱۲ مم تركي الصنع بدون أرقام وعدد ۲ فرد خرطوش من ذات العيار و"طربة حشيش" تزن حوالي ۲۰۰ جرام تقريبا، هاتف محمول، مبلغ مالي ٤٢٠ جنيه.وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة.تحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٨٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز الستامونی، وجار العرض على النيابة العامة.