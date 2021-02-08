إقبال كثيف على صناديق الاقتراع بانتخابات محامي الإسكندرية

شهدت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، إقبال كثيف من قبل المحامين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بالمحاكم الجزئية ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين.وشهدت انتخابات المحامين بالإسكندرية، اليوم الاثنين، تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.فيما تواجد عبد الحليم علام، أبرز المرشحين على منصب نقيب المحامين بالإسكندرية، وسط المحامين بمجمع المحاكم بالمنشية، لتفقد سير لعملية الانتخابية.وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب ومقعد شباب و14 عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية، وذلك في أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب.ويتنافس على مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين أبرزهم عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، و٣ مرشحين آخرين، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة.ويخوض ٥٦ مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز بـ١٤ مقعد عدد المحاكم الجزئية في المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من ٢٣ ألف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على ٣ آلاف صوت طبقا للائحة النقابة.