«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تعقد لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس ومقررها الدكتور مصطفى النشار، ندوة تحت عنوان "الأبعاد الفلسفية والاجتماعية والثقافية لجائحة كورونا"، وذلك في تمام الرابعة من مساء الثلاثاء الموافق 23 فبراير الجاري، بقاعة المجلس.ومن المقرر أن يشارك بها كل من الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتور ياسر قنصوة، ويدير الندوة الدكتور مصطفى النشار مقرر اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على "فيسبوك".