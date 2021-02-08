الأربعاء.. أحمد الفيتوري يناقش «ألف داحس وليلة غبراء» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، الكاتب الليبي أحمد الفيتوري لمناقشة روايته "ألف داحس وليلة غبراء"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الخامسة والربع الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.تتحدث رواية "ألف داحس وليلة غبراء"، للروائي والكاتب الليبي أحمد الفيتوري، عن الأب كما هو وكما عرفه جاعلا من الخبر الصاعق لموت الأب، الذي هو أول ما يسمعه عند خروجه من السجن، يطغى على فرحة الخروج من السجن وكل ما يمكن أن تسجله الذاكرة في تلك اللحظة، مشيرا إلى أنه رغم كل شيء يبقى الأهم من سيرة الآباء هو الحرص الدائم على تعليم أبنائهم رغم أنهم كانوا في زمن صعب حتى في إيجاد لقمة لإطعامهم.تقع الرواية في 253 صفحة من القطع المتوسط، وهي عبارة عن ثلاثية روائية، هي «غابة الأشجار الميتة»، و«غابة القضبان الحية»، و«غابة الرؤوس المقطوعة». وتحاول أن تجيب عن السؤال الحائر والمصيري الذي يواجه العالم اليوم: من أين أتى «داعش»؟، وتتناول الرواية أيضًا عالم السجن، وما يرافقه من مكابدات وعنف وسلب لأبسط الحقوق الإنسانية، كما تسرب في نسيجها السردي خيطا بوليسيا شفيفا حول واقعة مقتل أحد أبطالها بشكل غامض.كما تثير رواية "ألف داحس وليلة غبراء" مسألة العلاقة بين اسمها ومسرودها دون أن تفصح، وكان المؤلف شرع في كتابتها في مدينة بنغازي بليبيا العام 2010، واستكملها بمصر العام 2016، سنوات الثورة والهجرة وما بعد الربيع العربي.